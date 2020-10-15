YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Kaymakam Ünal, 500 kişinin istihdam edileceği 200 milyon TL bütçeli yatırımı inceledi

Kaymakam Ünal, 500 kişinin istihdam edileceği 200 milyon TL bütçeli yatırımı inceledi

BİLECİK HABERLERİ  | 15.10.2020 13:10 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli İlçe Kaymakam Yüksel Ünal, köy ziyaretlerinin dışında vakit buldukça kalan zamanlarda, Osmaneli’nde bulunan sanayi kuruluşlarını ziyaret ediyor ve çalışmalar hakkında bilgi alıyor.Kaymakam Ünal, Osmaneli’nde inşaatı devam eden bir fabrika inşaatını İl Genel Meclis üyeleri Alper Karadağ, Orhan Uğur ve OSB Müdürü Üzeyir Elmas ile birlikte ziyaret etti.

Bilecik’in Osmaneli İlçe Kaymakam Yüksel Ünal, köy ziyaretlerinin dışında vakit buldukça kalan zamanlarda, Osmaneli’nde bulunan sanayi kuruluşlarını ziyaret ediyor ve çalışmalar hakkında bilgi alıyor.
Kaymakam Ünal, Osmaneli’nde inşaatı devam eden bir fabrika inşaatını İl Genel Meclis üyeleri Alper Karadağ, Orhan Uğur ve OSB Müdürü Üzeyir Elmas ile birlikte ziyaret etti. Fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Afşin’den bilgi alan ve 500 kişinin istihdam edileceği ve 200 milyon TL bütçeli bir yatırım olduğunu anlatan Kaymakam Ünal, "Osmaneli, büyük şehirlere yakınlığı, iklim ve hava yapısının uygunluğu ile yatırım yapılacak en güzel ilçedir. İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattının (YHT) önümüzdeki yıllarda da Bursa YHT ile ilçemizde birleşecek olması bu avantajları ikiye katlamaktadır. Osmaneli ilçemize yatırım yapan kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum. Bizler de devlet olarak onlara elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu kez itfaiyeciler kamera karşısında! Bu kez itfaiyeciler kamera karşısında!
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Hem uyardı hem sohbet etti!
Hem uyardı hem sohbet etti!
Güdül Altınköy’de
Güdül Altınköy’de
Göbeklitepe gelecek turizm sezonundan umutlu
Göbeklitepe gelecek turizm sezonundan umutlu
Mahmood Coffee Ankaragücü’nün forma sponsoru oldu
Mahmood Coffee Ankaragücü’nün forma sponsoru oldu
Serdar Seyhan görevi bıraktı
Serdar Seyhan görevi bıraktı
Antalya'da iki güreşçinin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili dava
Antalya'da iki güreşçinin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili dava

Bilecik Namaz Vakitleri 15 Ekim Perşembe

İmsak
05:41
Sabah
07:04
Öğle
12:51
İkindi
15:56
Akşam
18:28
Yatsı
19:46

Bilecik Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Perşembe

Sevin Eczanesi
Bozuyuk
Tülay Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Kardeşler Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Taksici esnafı istedi, belediye taksi durağını kapattı
Taksici esnafı istedi, belediye taksi durağını kapattı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Cinayet zanlısı saklandığı evde kıskıvrak yakalandı
Cinayet zanlısı saklandığı evde kıskıvrak yakalandı
Burçalık ve Kızılsaray Köylerindeki çalışmalar tamamlandı
Burçalık ve Kızılsaray Köylerindeki çalışmalar tamamlandı
Söğüt Belediye Hamamı yenileniyor
Söğüt Belediye Hamamı yenileniyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.