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Kaymakam Ünal’a Gölpazarı Kaymakamı Şahin’den ziyaret

BİLECİK HABERLERİ  | 17.11.2020 13:21 | Son Güncelleme

Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, komşu ilçe Osmaneli’nin Kaymakamı Yüksel Ünal’a nezaket ziyaretinde bulundu.Ziyarette Gölpazarı ve Osmaneli hakkında bilgi alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Kaymakam Ünal’a Gölpazarı Kaymakamı Şahin’den ziyaret

Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, komşu ilçe Osmaneli’nin Kaymakamı Yüksel Ünal’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Gölpazarı ve Osmaneli hakkında bilgi alışverişinde bulunulduğu öğrenildi. İki komşu ilçenin ortak sorun ve çözüm önerileri konuşuldu. Ziyaret sonrası Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, Kaymakam Ünal’a misafir perverliği için teşekkür ederken. Kaymakam Yüksel Ünal, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek nazik ziyaretlerinden dolayı Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin’e teşekkür etti.

Kaymakam Ünal’a Gölpazarı Kaymakamı Şahin’den ziyaret

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