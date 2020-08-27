Kaymakam ve Başkan vatandaşları korona virüse karşı bilgilendirdi

Çorum’un Bayat ilçesinde Kaymakam Mustafa Çelik ile Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, vatandaşları korona virüse karşı bilgelendirdi.

İlçedeki esnafları ziyaret eden kaymakam Çelik ve başkan Ünlü, son günlerde artan korona virüs vakalarına dikkat çekerek, esnaflar ve vatandaşlardan kurallara uymaları için çağrıda bulundu.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, hem insanların kendi sağlığı, hem de toplum sağlığı için tedbirli olunmasının gerektiğini vurgulayarak, “Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. İnsan sağlığı herşeyden önemli. Lütfen hem kendi sağlığımız hemde sevdiklerimiz için kurallara uyalım. Tedbirleri elden bırakmayalım” dedi.

İlçe Kaymakamı Mustafa Çelik de, pandemi sürecinde alınan tedbirlerin yaşam tarzı haline dönüştürülmesi gerektiğini hatırlatarak, herkesin kurallara uyduğu taktir de bu salgının üstesinden gelineceğini ifade etti.

