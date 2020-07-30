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Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu’dan Kurban bayramı mesajı

VAN HABERLERİ  | 30.07.2020 16:34 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Kurban bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu, Kurban bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Bayramlar, toplum olarak birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirdiğimiz, sevinçlerimizi ve mutluluğumuzu paylaştığımız özel günlerdir.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu’dan Kurban bayramı mesajı

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Kurban bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu, Kurban bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Bayramlar, toplum olarak birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirdiğimiz, sevinçlerimizi ve mutluluğumuzu paylaştığımız özel günlerdir. Bir Kurban bayramını daha idrak etmekte, bu mübarek günlerin rahmet ve bereketinde buluşmaktayız. Her türlü güzelliğin ve mutluluğun yaşandığı bayramlar eşin, dostun, akrabanın, hastaların ve büyüklerin ziyaret edildiği, muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı, çocukların sevindirildiği, dargınlıkların giderildiği, küskünlerin barıştığı sevgi ve mağfiret günleridir. Bayram coşkusunu ve sevincini yaşarken, salgın hastalık nedeniyle uymak zorunda olduğumuz kuralları da hiç unutmayalım. Mesafe, maske ve temizlik kuralı başta olmak üzere, alınmış olan tedbirleri günlük hayatımızın bir parçası olarak bayramda da özenle uygulayalım. Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban bayramının ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyor; başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin ve Erciş halkımızın Kurban bayramını kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

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