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Kaymakam ve Emniyet Müdürü Avcılar’daki kurban kesim yerinde

İSTANBUL HABERLERİ  | 01.08.2020 11:12 | Son Güncelleme

AVCILAR Kaymakamı Kemal İnan ile yeni Emniyet Müdürü Murat Çakır, ilçedeki kurban kesim yerlerinde incelemelerde bulundu.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA) AVCILAR Kaymakamı Kemal İnan ile yeni Emniyet Müdürü Murat Çakır, ilçedeki kurban kesim yerlerinde incelemelerde bulundu.
Kaymakam İnan ile Emniyet Müdürü Çakır, Merkez Ulu Cami’nde kılınan bayram namazının ardından cami bahçesinde bulunanların Kurban Bayramı’nı kutladı. Ardından kurban satış ve kesim yerlerine giden Kaymakam Kemal İnan ile Emniyet Müdürü Murat Çakır burada bulunanlarla sohbet ederken, kesimin sorunsuz tamamlanması ve ‘Sosyal mesafe’ kuralına uyulması için gereken özenin gösterilmesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

(FOTOĞRAF)

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