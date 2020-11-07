YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kaymakam Yazıcı: ’’Robotik kodlama atölyesi ilçemiz öğrencileri için büyük bir kazanım’’

Kaymakam Yazıcı: ’’Robotik kodlama atölyesi ilçemiz öğrencileri için büyük bir kazanım’’

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.11.2020 09:49 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, İmam Hatip Ortaokulu’nda incelemelerde bulundu.Sınıflarda öğrencilerle yakından ilgilenip öğretmenlerle görüşmeler yapan Kaymakam Yazıcı, yaptığı açıklamada, ’’ Okulumuzda bulunan Robotik kodlama atölyesi ilçemiz öğrencileri için büyük bir kazanım.

Kütahya’nın Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, İmam Hatip Ortaokulu’nda incelemelerde bulundu.
Sınıflarda öğrencilerle yakından ilgilenip öğretmenlerle görüşmeler yapan Kaymakam Yazıcı, yaptığı açıklamada, ’’ Okulumuzda bulunan Robotik kodlama atölyesi ilçemiz öğrencileri için büyük bir kazanım. İl genelinde yapılacak olan yarışmalara katılım sağlanarak öğrencilerimizin teşvik edilmesini sağlayacaz. Ayrıca öğretmenlerimiz 3D yazıcı ile Aizonai Antik Kenti tanıtımına katkı sağlanacağını belirtmişlerdir. Kendilerine teşekkür ediyorum’’ dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin! Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin!
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya Namaz Vakitleri 7 Kasım Cumartesi

İmsak
06:03
Sabah
07:28
Öğle
12:49
İkindi
15:34
Akşam
18:00
Yatsı
19:19

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Cumartesi

Altıparmak Eczanesi
Merkez
Menekşe Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Murat Eczanesi
Gediz
Gülten Eczanesi
Simav
Zemzem Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Pazarlar’da misafirlik ve hane ziyaretleri yasaklandı
Pazarlar’da misafirlik ve hane ziyaretleri yasaklandı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Borlu Çimentoda Geri Sayım Başladı
Borlu Çimentoda Geri Sayım Başladı
Kütahya’da Açılışı Yapılan Kermeste Birçok Ürün Satışa Sunuldu
Kütahya’da Açılışı Yapılan Kermeste Birçok Ürün Satışa Sunuldu
Gediz Belediyesi'nin Düzenlediği Safahat Okuma Ve Anlama Yarışması Ön Elemesi Yapıldı
Gediz Belediyesi'nin Düzenlediği Safahat Okuma Ve Anlama Yarışması Ön Elemesi Yapıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.