Kaymakam Yelek’ten Hizan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ziyaret

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Hizan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kaymakam Yelek, Hizan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz ile birlikte Hizan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gerçekleştirdiği ziyarette okulun atölyelerinde incelemede bulunarak, Okul Müdürü M. Sani Durmaz’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Yelek, daha sonra elektrik ve elektronik teknolojileri, mobilya ve iç mekan tasarım ve metal teknolojisi alanında üretim yapılan atölyede incelemelerde bulundu. İlçedeki okullara ziyaretlerinin süreceğini kaydeden Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, “Öğrenciler okulların ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, mesleki deneyim kazanarak üretime katılmanın da mutluluğunu yaşıyorlar. Okulumuzun idareci, öğretmen ve öğrencilerini tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi.

