Kaymakam Yıldırım, yeni yılı çalışarak karşılayan güvenlik güçlerini ziyaret etti

Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, ilçede yılbaşı gecesinin huzur ve güven içerisinde geçmesi için mesai yapan emniyet ve jandarma personelini ziyaret etti.

İlçe Kaymakamı Ali Yıldırım, yeni yıla huzur, mutluluk ve güven içerisinde girmesi için görevi başında olan ilçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliğinde görev yapan personelleri görevi başında ziyaret ederek, özveri ve gayretle çalışan kolluk güçlerine teşekkür ederek yeni yıllarını kutladı. Güvenlik güçleriyle bir araya gelen Kaymakam Yıldırım, ziyarette güvenlik güçleriyle sohbet etti. Güvenlik güçlerine kolaylıklar dileyen Kaymakam Yıldırım, ilçenin huzur ve güvenliği için gece ve gündüz demeden görev başında olan polis ve askerlerin yeni yılın sağlık, huzur ve mutluluklarla dolu bir yıl olması temennisinde bulundu. Kaymakam Ali Yıldırım’ın ziyaretinde İlçe Emniyet Amiri Metin Demirel ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Hacı Yusuf Aslan da hazır bulundu.



