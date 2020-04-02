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Kaymakam Yılmaz’dan Ceyhanlılara “Evde Kal” çağrısı

ADANA HABERLERİ  | 02.04.2020 09:40 | Son Güncelleme

Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, korona virüs salgınına karşı vatandaşların evde kalması gerektiğini hatırlatarak, toplum sağlığı için herkesin uyarıları dikkate alması çağrısında bulundu.Kaymakam Bayram Yılmaz, ilçe halkına “Biz sizin için görevdeyiz, siz bizim için evde kalın” çağrısında bulundu.Kaymakam Bayram Yılmaz, “Korona virüs salgınına karşı ülke olarak vermiş olduğumuz mücadelede hepimize görev düşüyor.

Kaymakam Yılmaz’dan Ceyhanlılara “Evde Kal” çağrısı

Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, korona virüs salgınına karşı vatandaşların evde kalması gerektiğini hatırlatarak, toplum sağlığı için herkesin uyarıları dikkate alması çağrısında bulundu.
Kaymakam Bayram Yılmaz, ilçe halkına “Biz sizin için görevdeyiz, siz bizim için evde kalın” çağrısında bulundu.
Kaymakam Bayram Yılmaz, “Korona virüs salgınına karşı ülke olarak vermiş olduğumuz mücadelede hepimize görev düşüyor. Devletimizin vermiş olduğu tedbir kararlarına bütün Ceyhanlı hemşehrilerimin eksiksiz bir şekilde riayet etmesini, hassasiyet göstermesini hepinizden istirham ediyorum. Bu mücadelenin en az kayıpla ve en kısa zamanda bitirilebilmesi için sizlerin anlayışına, yardımına ve sabrına ihtiyacımız var. Bizler de tıpkı sağlık çalışanlarımız gibi sizin için işimizin başındayız. Görevimizin, mesaimizin başındayız. Geçtiğimiz hafta sonunda gerekmedikçe evlerinizden çıkmayarak çağrılarımıza kulak verdiniz. Toplum sağlığı adına tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hafta sonunda gösterdiğiniz hassasiyeti hafta genelinde göstermenizi istirham ediyorum. Biz sizler için çalışıyoruz lütfen sizlerde bizim için evde kalın” dedi.

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