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Kaymakam Yılmaz’dan köye giden vatandaşlara uyarı

ADANA HABERLERİ  | 29.03.2020 17:35 | Son Güncelleme

Ceyhan Kaymakamı Dr.

Kaymakam Yılmaz’dan köye giden vatandaşlara uyarı

Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, korona virüs salgınından korunmak için köylerine giden vatandaşları uyardı.Yılmaz, il ve ilçelerden köylerine dönen vatandaşların 14 gün boyunca evden çıkmamaları gerektiğini söyledi.
Sosyal Medya hesabı üzerinden vatandaşlara uyarılarda bulunan Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, "Korona virüs salgınından korunmak için bazı vatandaşların şehirlerden köylere kırsal mahallelere geçtiği görülmektedir. Salgın insandan insana temasla ve kalabalık ortamlarda bulaşmaktadır. Bu sebeple, il ve ilçe dışından köye kırsal mahallelere gelenlerin kimseyle temas etmeden, sokağa çıkmadan 14 gün evde kalmaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

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