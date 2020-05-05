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  4. Kaymakam Zaman: “Yeter ki sizler evinizde kalın, biz ayağınıza geliriz”

Kaymakam Zaman: “Yeter ki sizler evinizde kalın, biz ayağınıza geliriz”

SAMSUN HABERLERİ  | 05.05.2020 10:44 | Son Güncelleme

Alaçam Kaymakamlığı tarafından uygulamaya konulan “Vefa Sosyal Destek Grubu” korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü kronik hastalığı olan vatandaşların taleplerini vakit geçirmeden karşılıyorlar.65 yaş ve üstü kronik hastalığı bulunan ve evinden çıkamayan vatandaşlara İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, imamlar, muhtarlar, okul müdürleri ve “Vefa Sosyal Destek Grubu” ekipleri ihtiyaç sahibi vatandaşların market ve diğer ihtiyaçlarına yardımcı oluyorlar.Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, “Korona virüse karşı mücadelemiz her gün daha da güçlü bir şekilde devam ediyor.

Kaymakam Zaman: “Yeter ki sizler evinizde kalın, biz ayağınıza geliriz”

Alaçam Kaymakamlığı tarafından uygulamaya konulan “Vefa Sosyal Destek Grubu” korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü kronik hastalığı olan vatandaşların taleplerini vakit geçirmeden karşılıyorlar.
65 yaş ve üstü kronik hastalığı bulunan ve evinden çıkamayan vatandaşlara İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, imamlar, muhtarlar, okul müdürleri ve “Vefa Sosyal Destek Grubu” ekipleri ihtiyaç sahibi vatandaşların market ve diğer ihtiyaçlarına yardımcı oluyorlar.
Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, “Korona virüse karşı mücadelemiz her gün daha da güçlü bir şekilde devam ediyor. Devletimizin titizlikle yürüttüğü bu süreci bizler de sonuna kadar destekliyoruz. Vatandaşlarımızdan tek talebimiz bu süreçte biraz daha konuya duyarlı olmaları ve evde kalmaları. Biz görevimizin başındayız. Kaymakamlık olarak 65 yaş ve üstü kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın genel ihtiyaçlarını İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, imamlarımıza, muhtarlarımıza, okul müdürlerimize ve ’Vefa Sosyal Destek Grubu’ ekipleri tarafından karşılamak için ekiplerimizi seferber ettik. Yeter ki sizler evinizde kalın, biz ayağınıza geliriz. Sağlık Bakanımızın da söylediği gibi, sizden alacağımız öğütlere ihtiyacımız var, lütfen dışarı çıkmayın” dedi.

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