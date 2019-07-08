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Kaymakamın yaptıkları büyük takdir topladı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 08.07.2019 09:40 | Son Güncelleme

Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nun şehitlik bakım çalışmalarında iş makinesi kullanması ve görevli işçilerle birlikte tatil günü olmasına rağmen gün boyu çalışması büyük takdir topladı.

Kaymakamın yaptıkları büyük takdir topladı

Dumlupınar Kaymakamı Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "İlçemize bağlı Ağaçköy'de bulunan şehitliklerimizdeki bakım onarım kapsamındaki peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor. Mezardaki yabani otların temizlenerek toprağın çapalanması ve çiçekler için özel gübreli toprağın serilme işleri gerçekleştirildi. Sayın Valimiz Dr. Ömer Toraman'ın da saha ziyaretleri kapsamında incelemelerde bulunup verdiği talimatlar doğrultusunda çalışmalarımız el birliği ile yürütülüyor. Bizde İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk ile beraber incelemelerde bulunarak çalışmalara katıldık" ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya Dumlupınar kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu

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