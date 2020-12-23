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Kaymakamlardan Başkan Pekmezci’ye ziyaret

BAYBURT HABERLERİ  | 23.12.2020 11:18 | Son Güncelleme

Aydıntepe Kaymakamı Tanju Çanakcıoğlu ve Demirözü Kaymakamı Engin Tok, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi makamında ziyaret ettiler.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci kendilerini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek kaymakamlar Çanakçıoğlu ve Tok’a görevlerinde başarılar diledi.Kaymakamlar Çanakcıoğlu ve Tok ise misafirperverliğinden ve kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Pekmezci’ye teşekkür ederek Bayburt’ta görev yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söylediler ve çalışmalarında başarı temennisinde bulundular.

Kaymakamlardan Başkan Pekmezci’ye ziyaret

Aydıntepe Kaymakamı Tanju Çanakcıoğlu ve Demirözü Kaymakamı Engin Tok, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi makamında ziyaret ettiler.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci kendilerini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek kaymakamlar Çanakçıoğlu ve Tok’a görevlerinde başarılar diledi.
Kaymakamlar Çanakcıoğlu ve Tok ise misafirperverliğinden ve kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Pekmezci’ye teşekkür ederek Bayburt’ta görev yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söylediler ve çalışmalarında başarı temennisinde bulundular.

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