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Kaymakamlık, uzaktan eğitim gören öğrenciler için harekete geçti

DENİZLİ HABERLERİ  | 30.09.2020 16:02 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çameli ilçesinde, uzaktan eğitim gören öğrencilerin EBA sistemine girebilmelerine kolaylık sağlamak amacıyla bir dizi kararlar alındı.Çameli Kaymakamı Kerem Yenigün başkanlığında toplanan kurulda Belediye Başkanı, İlçe Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı ve kurum müdürleri katıldı.

Denizli’nin Çameli ilçesinde, uzaktan eğitim gören öğrencilerin EBA sistemine girebilmelerine kolaylık sağlamak amacıyla bir dizi kararlar alındı.
Çameli Kaymakamı Kerem Yenigün başkanlığında toplanan kurulda Belediye Başkanı, İlçe Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı ve kurum müdürleri katıldı. Eğitim ve güvenlik konularında toplanan kurul, uzaktan eğitim gören öğrencilerin EBA sistemine girebilmeleri ve kolaylık sağlamak amacıyla kararlar aldı. EBA sistemine giriş yapabilmeleri için ihtiyaç sahibi 102 öğrenciye Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Derneği Vakfı (SYDV) tarafından tablet bilgisayar alınması kararı alındı. İnternet altyapısı yetersiz olan mahallelere kaymakamlık ve belediye tarafından ortak internet ağı satın alınacağı belirtildi. EBA erişim noktaları belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve muhtarlar tarafından kurulacağı aktarıldı. Altyapı nedeniyle internet bağlanması mümkün olmayan mahallelerde dileyen ailelerin öğrencileri ilçe merkezi veya yakın EBA merkezi bulunan mahalleye muhtarlar aracılığı ile taşınacak. Ek olarak tespit edilen ihtiyaç sahibi diğer öğrencilere SYDV tarafından kaynak kitap hediye edileceği belirtildi.
Öte yandan, tüm EBA erişim noktaları ve öğrenciler, öğretmenlerden oluşan komisyon marifetiyle düzenli olarak yerinde kontrol edileceği belirtildi. Aynı zamanda gözden kaçırılan öğrencilerin her türlü ihtiyaçları ve tüm velilerin diğer talep ve şikayet önerileri için kaymakamlık SYDV, İlçe MEM ve Muhtarlara başvurabilecekleri belirtildi.

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