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KAYMEK telafi eğitimlerine başladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.08.2020 12:21 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından alınan karar gereği Covid-19 salgını nedeniyle mart ayından itibaren ara verilen kurs faaliyetlerine telafi eğitimi ile devam ediyor. Buna göre öğrencilere KAYMEK’in 13 Kurs Merkezinde 70 farklı branşta eğitimler verilecek.
KAYMEK’in pandemi dolayısıyla ara verilen kurs faaliyetleri yeniden başladı. Bu kapsamda mart ayından beri salgın sebebiyle verilemeyen kurslar için öğrenciler KAYMEK’in 13 kurs merkezinde 70 farklı branşta eğitim görecek. Verilen eğitim sonunda başarılı olan kursiyerlere MEB onaylı kurs bitirme belgesi de verilecek.
Covid-19 salgını süresince hijyen konusuna çok önem veren, Büyükşehir Belediyesi 5 Ağustos Çarşamba günü başlayan telafi eğitimlerinden önce öğrencilerin daha temiz ve daha güvenli bir alanda ders alabilmeleri için, dezenfeksiyon işlemlerini yaparak tedbirlerini de aldı.

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Kocasinan
Korkmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nart Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Cıngıllıoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Hülya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cırgalan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Göktaş Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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