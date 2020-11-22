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KAYMEK ‘Türk Mutfağı Kursu’nda ilk menüsüyle kursiyerlerle buluşacak

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.11.2020 11:44 | Son Güncelleme

Zaman ve mekân sınırlamasını ortadan kaldıran ve yeni dönem kayıtları ile hız kaybetmeden uzaktan eğitim faaliyetlerine devam eden KAYMEK UZEM, Türk Mutfağı kursunda ‘En lezzetli yemekleri öğrenmeye var mısınız?’ sloganıyla 23 Kasım Pazartesi günü saat 13:30’da ilk menüsüyle kursiyerle buluşacak.Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş., KAYMEK UZEM’de gerek mesleki ve sanat kursları gerekse YKS ve LGS kurslarıyla uzaktan eğitim faaliyetleri ile gün geçtikçe büyüyor.

Zaman ve mekân sınırlamasını ortadan kaldıran ve yeni dönem kayıtları ile hız kaybetmeden uzaktan eğitim faaliyetlerine devam eden KAYMEK UZEM, Türk Mutfağı kursunda ‘En lezzetli yemekleri öğrenmeye var mısınız?’ sloganıyla 23 Kasım Pazartesi günü saat 13:30’da ilk menüsüyle kursiyerle buluşacak.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş., KAYMEK UZEM’de gerek mesleki ve sanat kursları gerekse YKS ve LGS kurslarıyla uzaktan eğitim faaliyetleri ile gün geçtikçe büyüyor. KAYMEK uzaktan eğitim mesleki ve sanat kurslarında ilk dönem tamamlanarak yüzlerce kursiyer katılım belgesi almaya hak kazandı. KAYMEK UZEM (Uzaktan Eğitim Merkezi) zaman ve mekân sınırlamasını ortadan kaldırmaya, yeni dönem kayıtları ile hız kaybetmeden uzaktan eğitim faaliyetlerine devam ediyor.
Bu anlamda yeni dönem kurs kayıt duyurusunu gerçekleştiren KAYMEK UZEM’e, mesleki ve sanat kurslarına vatandaşların talep çok fazla olurken, Türk Mutfağı kursuna yeni tarifler öğrenerek kendini geliştirmek isteyen, bu tariflerin püf noktalarını bilmek isteyen vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. KAYMEK UZEM’de Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri 13.30-16.30 saatleri arasındaki Tük Mutfağı kursunda kursiyerlere kendi evlerinden eşlik edecekleri, yaparken keyif alacakları birbirinden lezzetli tarifler öğrenecekleri bir ortam sunuluyor.
Bu kapsamda ‘En Lezzetli Yemekleri Öğrenmeye var mısınız?’ sloganıyla 23 Kasım Pazartesi günü saat 13:30’da ilk menüsüyle online kursiyerle buluşacak olan Türk mutfağı, yakından tanınan sürpriz konuklarla da renklenecek.

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