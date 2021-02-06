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KAYMEK’ten KASKİ personeline yönelik eğitim semineri

06.02.2021 11:47 | Son Güncelleme:
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş. tarafından Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) personeline ‘Görgü ve Nezaket Kuralları’ ile ‘Temel İşaret Dili’ eğitimi verildi.
Sanat ve mesleki eğitimde Anadolu’da marka olan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK, Kovid-19 sürecinde de eğitimlerini sürdürüyor. Kovid-19 tedbirleri kapsamında KASKİ personeline ‘Görgü ve Nezaket Kuralları’ ve ‘Temel İşaret Dili’ eğitimi verildi. Görgü ve Nezaket Kuralları eğitimi Hatice Özmen tarafından, Temel İşaret Dili eğitimi ise Rabia Canan Gökçek tarafından gerçekleştirildi. Anadolu’nun markası olan KAYMEK A.Ş.’nin hizmet ağını genişletmeye ve daha geniş kitlelere ulaşmaya devam edeceğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Bir yandan örnek belediyecilik hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Diğer yandan da eğitimlerimize ara vermiyoruz. Salgınla mücadele kapsamında birçok alanda zorlukla karşılaştık, bunların başında da eğitim geliyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak KAYMEK UZEM ile birlikte yüzlerce öğrencimize ve kursiyerimize uzaktan eğitimler verdik. Pandemi döneminde de eğitim konusunu tedbirlere uyarak sürdüreceğiz” diye konuştu.

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