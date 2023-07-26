Kaynak makinesinden çıkan kıvılcım yangına neden oldu

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi 25135 Sokak içerisinde bulunan İzettin Ş’ye ait ikametin çatısında odunluk yapımı esnasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Çatıda bulunan tahtaların alev alarak yanmasıyla panik yaşandı. Durum üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda çatıda maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.



