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Kaynaklar dolmuşlarında bayrama özel dezenfekte çalışması

İZMİR HABERLERİ  | 31.07.2020 11:48 | Son Güncelleme

Buca Belediyesi, Kurban Bayramında yoğun trafik yaşanması beklenen Kaynaklar bölgesine giden toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışması başlattı.

Buca Belediyesi, Kurban Bayramında yoğun trafik yaşanması beklenen Kaynaklar bölgesine giden toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışması başlattı. Bucalı hemşerilerin akraba ziyareti, kurban kesimi, piknik gibi ihtiyaçlarında kullanacakları kırsal mahallelere giden dolmuşlar, ekipler tarafından dezenfekte edildi.
Pandemi sürecinde kentin 47 mahallesindeki her sokağı karış karış ilaçlayan Buca Belediyesi, normalleşme sürecinin ilk bayramında korona virüs salgınının yeniden yayılmasına karşı harekete geçti. Buca Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 4 günlük Kurban Bayramı öncesinde Buca Şoförler Otomobilciler ve Otobüsçüler Odası’nın talebi üzerine ilçe içinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarında özel önlem aldı.
Yürütülen çalışma kapsamında, akraba ve mezarlık ziyaretleri ile piknik alanları nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanması beklenen Kaynaklar, Kırıklar, Belenbaşı, Doğancılar, Karacaağaç mahallelerine giden dolmuşlar dezenfekte edildi. Ekipler 65 adet dolmuşu Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü onaylı ilaçlarla baştan aşağı dezenfekte etti.

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