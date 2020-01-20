YURTHABER
  4. Kayseri 1.Amatör Küme sona gelindi

Kayseri 1.Amatör Küme sona gelindi

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.01.2020 08:45 | Son Güncelleme

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Kayseri 1.Amatör Küme sona gelindi

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. A Grubunda son haftaya girilirken, B Grubunda ise hem şampiyonluk yarışı hem küme düşme potasında heyecan ise sürüyor.
A Grubu Maç Sonuçları
Kayseri Yavuzspor 3-0 Büyüleyenspor (Hükmen)
Başakpınar Belediyespor 4-2 Erciyes Reşadiye Gençlikspor
Argıncıkspor 0-2 Amarat Gençlikspor
Yerköyspor 5-2 Yeni Esenspor
Güneşspor 2-5 Esentepe spor
B Grubu Maç Sonuçları
Kayserigücü FK 3-1 Kafkasspor
Makfitspor 3-2 Akkışla Gençlikspor
Gültepespor 6-3 Palasspor
Sanayi Esnafspor 1-3 Argıncık Esnafspor
Kayseri OSB Atletikspor 3-2 Tomarza Belediyespor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kocasına 'kıro' dedi! Mahkeme kararını verdiKocasına 'kıro' dedi! Mahkeme kararını verdi
Sultanlar şampiyonluğa koşuyorSultanlar şampiyonluğa koşuyor
Kayseri Süper Amatör Küme 16.hafta tamamlandıKayseri Süper Amatör Küme 16.hafta tamamlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Bursa Ülkü Ocakları’ndan Merinos’ta ücretsiz şenlik

Bursa Ülkü Ocakları’ndan Merinos’ta ücretsiz şenlik

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Çeşme Belediyespor-Alaçatıspor derbisi sonrası tribünler karıştı

Çeşme Belediyespor-Alaçatıspor derbisi sonrası tribünler karıştı

Bu kez asfaltı değil, iyiliği kazıdılar

Bu kez asfaltı değil, iyiliği kazıdılar

Kayseri Namaz Vakitleri 20 Ocak Pazartesi

İmsak
06:20
Sabah
07:46
Öğle
12:54
İkindi
15:29
Akşam
17:52
Yatsı
19:13

Kayseri Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Göktürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yüksel Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Özerciyes Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Reyhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Stad Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Göktaş Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Harmancı Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayserispor’a yeni stoper

Kayserispor’a yeni stoper

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu

Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Kayserispor taraftarı transfer istedi

Kayserispor taraftarı transfer istedi

Analig Voleybol Çeyrek Final Heyecanı Sona Erdi

Analig Voleybol Çeyrek Final Heyecanı Sona Erdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.