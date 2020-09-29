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Kayseri 2 bakanı ağırlayacak

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.09.2020 14:34 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ASPİLSAN Enerji A.Ş.’nin Kayseri’de faaliyet gösterecek yeni pil üretim tesisinin temel atma törenine katılmak üzere Kayseri’ye geliyor.ASPİLSAN Enerji A.Ş.’nin Kayseri’de faaliyet gösterecek yeni pil üretim tesisiniN temeli Cuma günü atılıyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ASPİLSAN Enerji A.Ş.’nin Kayseri’de faaliyet gösterecek yeni pil üretim tesisinin temel atma törenine katılmak üzere Kayseri’ye geliyor.
ASPİLSAN Enerji A.Ş.’nin Kayseri’de faaliyet gösterecek yeni pil üretim tesisiniN temeli Cuma günü atılıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılacağı ASPİLSAN Enerji A.Ş. tarafından yürütülen Lityum-İyon Pil Üretimi Projesi kapsamında yapılacak tesis inşaatının temel atma töreni, 2 Ekim Cuma günü saat 10.30’da gerçekleşecek.

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