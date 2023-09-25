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Kayseri, 2024 Yılı Avrupa Spor Şehri olarak seçildi

25.09.2023 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleri neticesinde Kayseri, 2024 Yılı Avrupa Spor Şehri olarak seçildi.

Kayseri, 2024 Yılı Avrupa Spor Şehri olarak seçildi

Müjdeyi Başkan Büyükkılıç, 3’üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nda verirken, Vali Çiçek ise, “Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle Avrupa Spor Şehri seçilmemizi çok önemsiyorum” dedi.
Kayseri, ACES Europe Derneği tarafından 2024 Yılı Avrupa Spor Şehri seçildi. Büyükşehir Belediyesi’nin kente sporu sevdiren kuruluşu olan Spor A.Ş., tarafından geçtiğimiz günlerde Kayseri’nin 2024 Yılı Avrupa Spor Şehri unvanı alması için ACES Europe derneğine başvuru yapılmıştı. Başvurunun ardından ACES Europe’un 4 temsilcisi, kentteki büyükşehir belediyesi’nin şehre kazandırdığı modern tesislerinde içerisinde yer aldığı spor tesislerini ve spor faaliyetlerini yerinde inceledi. Spor AŞ’ye bağlı faaliyet gösteren spor tesislerini gezen ACES Komitesi Genel Sekreteri Hugo Alonso, kurul üyeleri Ave Sats ve Lukas Vorel ile Azerbaycan Milletvekili Mushfig Jafarov, Başkan Büyükkılıç’ı da ziyaret etmişti. ACES Europe derneğince yapılan inceleme sonrası Kayseri, 2024 Yılı Avrupa Spor Şehirleri arasına girdi. Kayseri’nin 2024 Yılı Avrupa Spor Şehri ünvanı aldığı müjdesini 3’üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nda paylaşan Büyükkılıç, “Kayseri’mizi sadece ticaret ve sanayi şehri olarak anılması değil, bununla birlikte sporun da şehri olması yönünde gayret gösteriyoruz. Kayseri’mizi her yönüyle zenginleştirecek bir gayret gösteriyoruz. Size bir sürprizimiz var. ACES Europe kuruluşunun yaptığı çalışmalarla Kayseri, 2024 Avrupa Spor Şehri. Bu ünvanı kazandı Kayseri’miz” diye konuştu. Büyükkılıç, 2024 Avrupa Spor Şehri ünvanının Kayseri’nin dünyanın sayılı spor şehirlerinden biri olması yolunda bir adım olduğuna ifade ederek, “Bizler gayretlerimizi ve çalışmalarımızı daha da arttırarak, şehrimizin spor da dahil her yönüyle dünyaca tanınmasını sağlayacak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de Sanatın Türkiye Yüzyılı, KAYMEK Yıl Sonu Sergisi Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, Kayseri’nin 2024 Avrupa Spor Şehri ünvanı almasını hakkında değerlendirmelerde bulunarak, şunları söyledi;
“Büyükşehir Belediye Başkanımız Kayseri’ye çok büyük bir müjde verdi. Bu müjdeyi tam olarak algılamamız lazım. Kayseri, Avrupa Spor Şehri seçildi. Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle Avrupa Spor Şehri seçilmemizi çok önemsiyorum. Muhteşem bir maraton yaptık, bugün buradayız, sürekli ilçe belediyelerimiz, Büyükşehir Belediyemiz büyük organizasyonlar yapıyorlar. Kayseri’nin her geçen gün değişip, büyümesinden dolayı çok mutlu olduğumu ifade ediyorum.”

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