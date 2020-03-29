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Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer:

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.03.2020 09:26 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını ile ilgili alınan önlemler hakkında bilgiler veren Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, “Virüs kadar korku ve panik de bulaşıcıdır” dedi.Kurum olarak hedef kitlelerinin sağlığı için gerekli bütün önlemleri aldıklarını söyleyen Nevzat Özer, “Özellikle bizim hedef kitlemizde kadın, yaşlı, çocuk, engeli ve dezavantajlı kesimin olduğunu söyleyebiliriz.

Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer:

Koronavirüs salgını ile ilgili alınan önlemler hakkında bilgiler veren Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, “Virüs kadar korku ve panik de bulaşıcıdır” dedi.
Kurum olarak hedef kitlelerinin sağlığı için gerekli bütün önlemleri aldıklarını söyleyen Nevzat Özer, “Özellikle bizim hedef kitlemizde kadın, yaşlı, çocuk, engeli ve dezavantajlı kesimin olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle yaşlılarımızın bulunduğu Büyükşehir Belediyemize bağlı huzur evimiz var ve özel yatılı bakım merkezlerimiz var. Özellikle buralarda ağır engeli vatandaşlarımızın kalıyor. Buralara giriş ve çıkışlar oldukça kontrolü bir şekilde yapılmakta. Dezenfektasyon kurallarına çok sıkı bir şekilde uymaktayız ve şu anda iller arası nakilleri bakanlığımız durdurdu. Herhangi bir ilden yaşlılarımızın nakilleri de durduruldu çünkü burada önlem almak durumundayız. Sevgi evlerimizde kalan çocuklarımıza gerek hijyen kurallarına uymaları konusunda çalışmalarımızı bitirdik ve her evde dezenfektasyon kurallarına personellerimiz uymakta. Kadın konuk evlerimizde, il müdürlüğümüzde ve tüm kurumlarımızda giriş ve çıkışlarda gelen vatandaşlarımızın ateşlerini ölçmekteyiz. Personellerimizin de ateşleri ölçülmekte. Bu konuda herhangi bir rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza da gerekli önlemleri alıp, sağlık alanlarına yönlendirme yapmaktayız” dedi.
Özer, toplumda endişe ve panik havası oluşturan paylaşımlar yerine koruyup kollayıcı olan paylaşımlara yer verilmesi gerektiğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:
“Bir psikolojik danışman olarak söylemek istediklerim var benim de. Toplumumuzun ve insanlarımızın rahat olması gerekiyor. Bu virüs bulaşıcı ama bilinmeli ki kaygı da, panik ve korku da virüs gibi bulaşıcıdır ve insanları olumsuz yönde etkileyebilir. Özelikle vatandaşlarımızın panik ve korku oluşturan videoları ve yazıları sosyal medya aracılığı ile paylaşmamalarını istirham ediyorum. Bu süreçte daha çok birbirimizi destekleyici, koruyup kollayıcı mesajlar vererek, rahatlatmamız gerekiyor. Devletimiz büyük bir devlet ve bu anlamda her türlü desteği vermeye çalışıyor. Bu anlamda da vatandaş olarak hijyen kurallarına uyması, sosyal ve fiziksel kurallara riayet edilmesi, evde kal uyarılarına özelikle 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın uyması son derece önemli. Diğer önemli nokta da doğru kaynaklardan bilgilerin alınması ve bu kaynakların adresi de devletimizdir. Hepimiz önemli bir sınav veriyoruz ve bu konuda özellikle evde kal çağrıları çok önemli. Önümüzdeki 2 - 3 haftadan sonra tekrar güzel ve sağlıklı günlere döneceğimizden kimsenin şüphesi olmasın diyorum.”

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