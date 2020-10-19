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Kayseri basınının 110. yılında Erciyes Dağı’nın zirvesine tırmandılar

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.10.2020 11:12 | Son Güncelleme

Dağcılar, Merhum gazeteci Yunus Bekir tarafından Kayseri’de çıkarılan ilk gazete olan Erciyes’in 110.

Dağcılar, Merhum gazeteci Yunus Bekir tarafından Kayseri’de çıkarılan ilk gazete olan Erciyes’in 110. çıkış yıl dönümünde Orta Anadolu’nun en yüksek noktası olan Erciyes Dağı’na bir tırmanış gerçekleştirdi.
Gazeteci- amatör dağcı Bekir Demirağ’ın rehberliğinde yapılan zirve tırmanışında Erciyes Gazetesi kurucusu Yunus Bekir başta olmak üzere, ebediyete intikal eden Kayserili gazeteciler anıldı.
Pazar sabaha karşı saat 03.30’da Erciyes Tekir Yaylası’na giden ve daha sonra Çobanini kamp yerine ulaşan ekip, Kahvaltı kayalıkları- Şeytan deresi sol kulvar- Hörgüçkaya sağ yanı kayalık bölümden tırmanarak saat 09.30’da Erciyes Dağı’nın doğu zirvesine ulaştı.
Dağcılar buradaki zirve defterine tırmanış hakkındaki duygularını yazarak başta Erciyes Gazetesi kurucusu Yunus Bekir olmak üzere Kayseri basınına önemli hizmetler veren ebediyete intikal etmiş tüm gazetecilerin ruhlarına dualar gönderdi. Bu tırmanışta ekibe rehberlik yapan Bekir Demirağ zirve defterine şunları yazdı:
"Bu tırmanışı Kayseri’de çıkan ilk gazete olan Erciyes’in 110. yıl dönümünde merhum Yunus Bekir başta olmak üzere Kayseri gazeteciliğinin duayen isimleri Mustafa Gümüşkaynak, Mahmut Sabah ve aramızdan ayrılan gazeteci arkadaşlarım Şemsettin Çetinsöz, Ali Ceran, Abdülmecit Avşar, Orhan Gazi Başgül, Ahmet Mülayim, Mustafa Aydoğan ve diğer gazeteciler için yaptım.
Kendilerine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine, Kayseri Gazeteciler camiasına da sabırlar diliyorum"
Zirvede fotoğraf çekimi yaptıktan sonra Şeytan deresi kulvarından inişe geçen dağcılar, önce Çobanini kamp yerine daha sonra da Tekir Yaylası’ndaki Kayak evine ulaşıp şehre döndü.
Kayseri Basınının 110. Yıldönümü Erciyes Dağı zirve tırmanışına katılan dağcılar şunlar :
Bekir Demirağ (Rehber ), Ahmet Uzun, Adem Demirağ ve onlara moral destek veren Oral Akköse ile İnna Tokmakova.

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