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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.02.2020 14:04 | Son Güncelleme

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın maçında Demirspor ile Kayserigücü karşılıklı goller ile 3-3 berabere kalarak haftayı birer puanla kapattı.Stat Argıncık 1 Nolu SahaHakemler: Fulya Fırat x, Emre Ünlü xx, İbrahim Özlü xxDemirspor: Yusuf Satık xx, Hulisi Sancak xx, Emircan Koçer xx, Alican Koçer xx, Yasin Karaevli xx, Behçet Ekinci xx, Kerem Doğan xx, Anıl Taş xx (Dk.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın maçında Demirspor ile Kayserigücü karşılıklı goller ile 3-3 berabere kalarak haftayı birer puanla kapattı.
Stat Argıncık 1 Nolu Saha
Hakemler: Fulya Fırat x, Emre Ünlü xx, İbrahim Özlü xx
Demirspor: Yusuf Satık xx, Hulisi Sancak xx, Emircan Koçer xx, Alican Koçer xx, Yasin Karaevli xx, Behçet Ekinci xx, Kerem Doğan xx, Anıl Taş xx (Dk. 61 Mahmut Bozkurt x), Mehmet Koçak xx, Taha Kınacı xxx, Serkan Erdoğan xx
Kayserigücü: Samet Kavun xx, Mert Zincir xx (Dk. 61 Adem Erül x), Harun Aydın xxx, Mehmethan Karahan xx, Murat Çevik xxx, Yusuf Şengül xx, Zekai Kepzköy xx, Adem Halis xx, Yahya Kızmaz x (Dk.46 Akif Keman x), Can Altıntepe xx, Umut Yılmaz xx
Goller: Taha Kınacı Dk. 44 ve 45(pen) , Mehmet Koçak Dk. 60 (Demirspor), Murat Çevik Dk. 25 , Harun Aydın Dk. 80 , Zekai Kepezköy Dk. 88 (Kayserigücü)
Kırmızı Kartlar Taha Kınacı Dk. 90 (Demirspor) , Yusuf Şengül Dk. 90 (Kayserigücü)

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Kocasinan
Ekin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslı Ünlüel Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ayşegül Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Çalışkan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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