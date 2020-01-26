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Kayseri Birinci Küme U-19 Ligi

KAYSERİ HABERLERİ  | 26.01.2020 08:35 | Son Güncelleme

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde oynanan 14.

Kayseri Birinci Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde oynanan 14. hafta maçında Yavuzspor’u 9-0 gibi farklı bir skor ile mağlup edenKocasinan Şimşekspor puanını 36’ya çıkartarak lider Talasgücü’nü takibini sürdürdü.
Stat: Vali Muammer Güler
Hakemler: Rıza Öztürk xxx, Kadir Çelikbaş xx, Aleyna Nur Karabulut xx
Kocasinan Şimşekspor: Vedat Arısoy xxx, Yusuf Aslan xxx, Yiğit Yılmaz xxx, İsmail Can Erbaş xxx, Abdullah Enes Ozan xxx, Yasin Eker xxx, Furkan Aslan xxx, Cengizhan Güler xxx, Serhat Uğur xxx, Emircan Yıldırım xxx, Batuhan Bozkurt Bolat xxx
Yavuzspor: Emrecan Ademoğlu x, Yusuf Şahin x, Samet Dirgenalioğlu x, Velican Özkan x,Tolga Taşoluk x, Harun Yılmaz x, Enes Ulutaş x, Mustafa Solak x, Görkem Gök x, Fatih Bağcı x, Gökhan Bıyık x
Goller: Serhat Uğur Dk. 10, 25, 50 ve 85 Furkan Aslan Dk. 17 ve 60, Emircan Yıldırım Dk. 40, Yiğit Yılmaz Dk. 80, Yasin Eker Dk. 72 (K.Sinan Şimşekspor)

Kayseri Birinci Küme U-19 Ligi

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Kocasinan
Soylu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aysun Eczanesi (24 Saat Açık)
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