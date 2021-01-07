YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri Emar Grup FK, teknik heyete takviye yaptı

Kayseri Emar Grup FK, teknik heyete takviye yaptı

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.01.2021 10:16 | Son Güncelleme

Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele edecek olan Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü, teknik heyete yaptığı takviyeyle gücüne güç kattı.

Kayseri Emar Grup FK, teknik heyete takviye yaptı

Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele edecek olan Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü, teknik heyete yaptığı takviyeyle gücüne güç kattı. Emar Grup FK yönetimi, yardımcı antrenör ve kondisyoner olarak Emin Altındağ ile anlaştı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Liginde ilk kez mücadele edecek olan Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü teknik kadroya yeni bir isim dahil etti. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sarı-Siyahlı takımda Teknik Direktör Ferhat Kurnaz’ın isteği doğrultusunda takımın yardımcı antrenörlüğe Emin Altındağ getirdi. Yapılan imza töreninde Başkan Emre Arıkan ve 2.Başkan Oğulcan Karahan yer alırken başarılı genç antrenör Emin Altındağ sözleşmeyi imzaladıktan sonra görevine başladı.
Kayseri Emar Grup Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, " Kulübümüz Atletik Performans antrenörlüğü görevi için UEFA A lisansına sahip olan Emin Altındağ ile anlaşmıştır. Camiamıza ve hocamıza hayırlı olsun" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Kayseri Namaz Vakitleri 7 Ocak Perşembe

İmsak
06:22
Sabah
07:49
Öğle
12:49
İkindi
15:18
Akşam
17:39
Yatsı
19:02

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Perşembe

Bilal Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çınarım Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Mermerkaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Muazzez Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kalkanoğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Sarıalp Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tuna Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.