Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya'nın mutlu günü

KAYSERİ (AA) - Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya'nın kızı Kübra Nur Altınkaya, Kürşat Furkan Şahin ile evlendi.

Melikgazi İlçesi Hisarcık bölgesinde bir düğün salonunda gerçekleştirilen törende, genç çiftlerin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kıydı.

Kayseri'de bir ilkin yaşandığı törende genç çifte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, Mustafa Elitaş, İsmail Karayel, İsmail Tamer, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayserispor Kulübü Berna Gözbaşı'nın da aralarında bulunduğu 17 kişi şahitlik etti.

Genç çiftleri evlilik cüzdanını ise Özhaseki, gelin Kübra Nur Altınkaya'ya verdi.

