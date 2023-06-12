Kayseri Havalimanı Mayıs ayında 206 bin 340 misafir ağırladı

Açıklanan istatistiklere göre, Kayseri Havalimanı’nda Mayıs ayında, iç hat yolcu trafiği 177 bin 311, dış hat yolcu trafiği 29 bin 29 oldu. Böylece Mayıs’ta toplam 206 bin 340 yolcuya hizmet verildi. Yine Mayıs ayında, Kayseri Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 226, dış hatlarda 207 olmak üzere toplamda bin 433’e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Mayıs ayında toplamda 2 bin 115 ton oldu.

Ocak - Mayıs arasındaki 5 aylık dönemde ise Kayseri Havalimanı’nda yolcu trafiği 862 bin 216, uçak trafiği 6 bin 277, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 8 bin 831 ton olarak gerçekleşti.

