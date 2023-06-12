YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri Havalimanı Mayıs ayında 206 bin 340 misafir ağırladı

Kayseri Havalimanı Mayıs ayında 206 bin 340 misafir ağırladı

12.06.2023 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından Kayseri Havalimanı’nın 2023 yılı Mayıs ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıklandı.

Açıklanan istatistiklere göre, Kayseri Havalimanı’nda Mayıs ayında, iç hat yolcu trafiği 177 bin 311, dış hat yolcu trafiği 29 bin 29 oldu. Böylece Mayıs’ta toplam 206 bin 340 yolcuya hizmet verildi. Yine Mayıs ayında, Kayseri Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 226, dış hatlarda 207 olmak üzere toplamda bin 433’e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Mayıs ayında toplamda 2 bin 115 ton oldu.

Ocak - Mayıs arasındaki 5 aylık dönemde ise Kayseri Havalimanı’nda yolcu trafiği 862 bin 216, uçak trafiği 6 bin 277, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 8 bin 831 ton olarak gerçekleşti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri'de 5 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildiKayseri'de 5 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi
Bolu’da heyelan nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldıBolu’da heyelan nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı
Van'da hurdaya ayrılan 5 midibüs onarılarak belediye filosuna kazandırıldıVan'da hurdaya ayrılan 5 midibüs onarılarak belediye filosuna kazandırıldı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 12 Haziran Pazartesi

İmsak
03:15
Sabah
05:06
Öğle
12:43
İkindi
16:38
Akşam
20:10
Yatsı
21:52

Kayseri Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Pazartesi

Yenidogan eczanesi
Talas
Özlem eczanesi
Kocasinan
Sifa eczanesi
Melikgazi
Yasam eczanesi
Melikgazi
Nilgün eczanesi
Melikgazi
Çöl eczanesi
Kocasinan
Göktas eczanesi
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Okul bahçesindeki kız kavgasını kimse ayıramadı! Ortalık bir anda karıştı

Okul bahçesindeki kız kavgasını kimse ayıramadı! Ortalık bir anda karıştı

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

Cinsel organına taktığı yüzük yüzünden hastanelik oldu

Cinsel organına taktığı yüzük yüzünden hastanelik oldu

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.