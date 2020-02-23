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Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.02.2020 14:03 | Son Güncelleme

Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu’nda oynanan ilk hafta maçında Kayseri Olimpikspor, rakibi Kılıçaslan Yıldızspor’u 5-1 yenerek lige üç puan ile başladı.Stat: Argıncık 1 Nolu SahaHakemler: Cemal Emre Gömeç xx, Muhammet Ülker xx, Barışcan Ateş xxKılıçaslan Yıldızspor: Lütfi Ünal x, Faruk Kalkan x, Emre Akmete x (Dk.

Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu’nda oynanan ilk hafta maçında Kayseri Olimpikspor, rakibi Kılıçaslan Yıldızspor’u 5-1 yenerek lige üç puan ile başladı.
Stat: Argıncık 1 Nolu Saha
Hakemler: Cemal Emre Gömeç xx, Muhammet Ülker xx, Barışcan Ateş xx
Kılıçaslan Yıldızspor: Lütfi Ünal x, Faruk Kalkan x, Emre Akmete x (Dk. 42 Şahin Bakar x (Dk. 78 Baki Göben x), Çağrı Polat xx, Mustafa Yıldız x, Yusuf Karakoç xx, Can Doldur x, İsmail Doğan x, Arda Biçer x (Dk. 30 Caner Seçen x), Yusuf Berbero x, Emre Öksüz xx
Kayseri Olimpikspor: Ömer Aktosun xxx, Burak Kefkir xxx, Mahmut Elma xx (Dk. 70 Fevzi Tecir x), Murat Şahin xxx, Durdu Mehmet Göksel xxx, Metin Tanrısever xxx, Selçuk Varlı xx (Dk. 46 Ali Işık xx), Fatih Çetin xxx, Ömer Karlı xxx, Gökhan Yeşilbaş xxxx, Aykut Yegenoğlu x (Dk. 41 Recep Tayyip Fidan xx)
Goller: Metin Tanrısever Dk. 10 , Gökhan Yeşilbaş Dk. 18 , 65 ve 70 , Ömer Karlı Dk. 60 (Kayseri Olimpikspor) , Çağrı Polat Dk. 60 (Kılıçaslan Yıldızspor)
Kırmızı Kart: Mustafa Yıldız Dk. 72 (Kılıçaslan Yıldızspor)

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