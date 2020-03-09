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Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.03.2020 12:53 | Son Güncelleme

Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu’nda oynanan üçüncü hafta maçında Kılıçaslan Yıldızspor ile Erciyes İdmangücü 3-3 berabere kalarak haftayı 1 puan ile kapattılar.Stat: Erkiler 2 No’lu SahaHakemler: Murat Özçetin xxx, Yakup Aksoy xxx, Mustafa Kadıoğlu xxxKılıçaslan Yıldızspor: Ahmet Çelik xx, Ömer Faruk Kaplan xx, Arda Biçer xx, Çağrı Polat xx, Yusuf Yalçın xx, Yusuf Karakoç xx, Mehmet Can Doldur xx, Mustafa Yıldız xxx (Dk.

Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu’nda oynanan üçüncü hafta maçında Kılıçaslan Yıldızspor ile Erciyes İdmangücü 3-3 berabere kalarak haftayı 1 puan ile kapattılar.
Stat: Erkiler 2 No’lu Saha
Hakemler: Murat Özçetin xxx, Yakup Aksoy xxx, Mustafa Kadıoğlu xxx
Kılıçaslan Yıldızspor: Ahmet Çelik xx, Ömer Faruk Kaplan xx, Arda Biçer xx, Çağrı Polat xx, Yusuf Yalçın xx, Yusuf Karakoç xx, Mehmet Can Doldur xx, Mustafa Yıldız xxx (Dk. 86 Mustafa Göçer x), Emre Öksüz xxx, Caner Seçen xx (Dk. 46 Şahin Bakar xx), Safa Zorlu xx (Dk. 46 Yusuf Berbero xx)
Erciyes İdmangücü: Yasin Katı xx, Ahmet Kemal Kocagöz xx, Saim Murat Kılıç xx (Dk. 84 Yüksel Çökelik x), Volkan Polat xx, Hüseyin Yılgın xx, Ahmet Özpeker xx, Sefa Karasu xx, Samet Mete xx, Hasan Açık xx (Dk. 55 Mehmet Doğan x), Zişan Tayyip Sağlamer xxx, Enes Kaygısız xxx
Goller: Mustafa Yıldız Dk. 15 ve 77 , Emre Öksüz Dk. 51 (Kılıçaslan Yıldızspor) , Zişan Tayyip Sağlamer Dk. 25 , Enes Kaygısız Dk. 44 ve 88 (Erciyes İdmangücü)

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Akşam
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Kayseri Nöbetçi Eczaneler 9 Mart Pazartesi

Darüşşifa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Demet Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Güngören Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Akbulut Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kent Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Emek Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Sarıgül Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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