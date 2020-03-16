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Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.03.2020 13:21 | Son Güncelleme

Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu’nda oynanan 4.

Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu’nda oynanan 4. hafta maçında Sümerspor’u 2-1mağlup eden Fevzi Çakmakspor, puanını 7’ye çıkartarak zirve iddiasını sürdürdü.
Stat: Argıncık 1 Nolu Saha
Hakemler: Ahmet Çıtak xxx, Soner Yüce xx, Mehmet Kasa xxx
Fevzi Çakmakspor: Ömer Sefa Tuna xxx, Memiş Duran Kalalı xx, Orhan Kırboğa xx (Dk. 70 Mustafa Özbayburtlu x), Enes Güler xxx, Çetin Kılıçaslan xxx (Dk. 80 Fazıl İldeş x), Cengizhan Bakar xxx, Fahri Karataş xx, Ali Yerlitaş xxx, Ali Yüksel xxx, Saadettin Arslan xx, İsmail Serkan Arslan xx
Sümerspor: Rafet Yılmaz xx, Hasan Doruk x, Yunus Emre Aksu x, Murat Duygun xx, Muhammed Turhan x (Dk. 30 Selçuk Delikaya x), Aydın Çiçek x, Yunus Aladağ xx, Musa Delikaya x (Dk. 90 Ramazan x), Mustafa Deliduman x, Serkan Varol xx, Furkan Koçakxx
Goller: Ali Yüksel Dk. 20 , Cengizhan Bakar Dk. 60 (Fevzi Çakmakspor) , Furkan Koçak Dk. 70 (Sümerspor)

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