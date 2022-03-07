Kayseri Kadın Futbol Takımı, Dosumu'yu transfer etti

KAYSERİ (AA) - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Kayseri, orta saha oyuncusu Adebisi Adetoun Dosumu'yu kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Kuzey Makedonya ekibi ZFK Borec'te forma giyen 30 yaşındaki Dosumu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Nijerya uyruklu sporcumuz Adebisi Adetoun Dosumu, takımımıza hoş geldin." ifadesi kullanıldı.



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