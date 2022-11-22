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Kayseri merkezli kaçakçılık operasyonunda 9 gözaltı

22.11.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen kaçak sigara ve tütün operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sigara ve tütün kaçakçılığına yönelik Kayseri, İstanbul ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada 202 bin 800 boş makaron, 228 bin 600 dolu makaron, 9 bin 254 sökülmüş TAPDK bandrolü, 14 bin boş sigara paketi, 382 kilogram bandrolsüz tütün, 10 kilogram nargile tütünü, 25 kilogram nargile kömürü, 2 elektrikli sigara doldurma makinası ve bandrol sökme makinesi ele geçirildi, 3 araca el konuldu.

Operasyon kapsamında firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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