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Kayseri Milletvekili Elitaş KUMSmall’ı ziyaret etti

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.06.2020 15:43 | Son Güncelleme

Eski Ekonomi Bakanı, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Tekn.

Kayseri Milletvekili Elitaş KUMSmall’ı ziyaret etti

Eski Ekonomi Bakanı, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Tekn. Komisyonu Başkanı Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Erciyes Kss Yapı Kooperatifi Başkanı Ercan Sarıkaya ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Yakın zamanda açılacak Türkiye ve Avrupa’nın en büyük karma projesi olan KUMSmall Factory Alışveriş Merkezi hakkında bilgiler aldı.
Mobilyadan halı, perde aydınlatmaya, ayakkabıdan giyim ve ev tekstiline, yeme-içme eğlenceden sinemaya kadar 400 mağazası ile tam bir yaşam merkezi olarak hizmet verecek olan KUMSMALL FACTORY hem bölgedeki büyük bir perakende eksikliğini giderecek hem de yurt içinde ve yurt dışında toptan ticaretin önünü açarak Kayseri sanayisine büyük katkılarda bulunacak.
Daha sonra Elitaş, Avrupa Birliği (AB) projesi kapsamında kurulan MOBİTEK üretim hattını gezerek, inşaatına başlanan Yeni AB Projesi GREEN PAİNT su bazlı boya tesisi hakkında bilgiler aldı.

Kayseri Milletvekili Elitaş KUMSmall’ı ziyaret etti

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