YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, hedefini BAL olarak belirledi

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, hedefini BAL olarak belirledi

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.04.2020 08:48 | Son Güncelleme

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü Futbol Koordinatörü Bekir Dağlı, hedeflerinin 2023 yılında Bölgesel Amatör Lig’de mücadele etmek olduğunu açıkladı.

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, hedefini BAL olarak belirledi

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü Futbol Koordinatörü Bekir Dağlı, hedeflerinin 2023 yılında Bölgesel Amatör Lig’de mücadele etmek olduğunu açıkladı. Dağlı, “Altyapılarımızda Türkiye şampiyonluğu yaşamanın yanı sıra hedefimiz 2023 yılında Bölgesel Amatör Lig’de mücadele etmek” dedi.
Birinci Amatör Küme B Grubu’nda şampiyon olarak Süper Amatör Küme’ye yükselen Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, hedefini Bölgesel Amatör Lig (BAL) olarak belirledi. Kulüp Futbol Koordinatörü Bekir Dağlı, iyi bir yapılanmaya sahip olduklarını ifade ederken, altyapıda önemli başarılara imza attıklarını söyledi. Dağlı, “Her sezon hedeflerimiz var. Hedefsiz kalırsak bu işin heyecanı biter. Bu sezon özellikle alt yapı yaş kategorilerinde mutlaka bir Türkiye şampiyonluğu hedefliyorduk. Geçen sezon üç takımımız direkten döndü. Bu sezon mutlaka bir ya da iki kategoride final grubunu görmek istedik. Ama salgın nedeniyle olmadı. Amacımız profesyonel oyuncular yetiştirmek. İlk olarak Kayserispor’a ardından farklı kulüplere futbolcu verelim istiyoruz. A Takımda ise genç oyuncularımızın biraz daha tecrübe kazanması ile birlikte Bölgesel Amatör Lig’i hedefleyeceğiz. Çalışmalarımızı buna göre programladık. 2023 yılında Bölgesel Amatör Lig’de olmak istiyoruz. Şu ana kadarki hedeflerimizi yakaladık. 2023 yılına geldiğimizde elimizdeki altyapı oyuncuları A takımı tamamlayacak. O zamana kadar elimizdeki genç oyuncuların olgunlaşması için her şeyi yapacağız” dedi.

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, hedefini BAL olarak belirledi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktıAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktı
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü, eşi ağır yaralandı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü, eşi ağır yaralandı

BURULAŞ duyurdu: 1 Mayıs’tan itibaren toplu taşıma eczacılara da ücretsiz

BURULAŞ duyurdu: 1 Mayıs’tan itibaren toplu taşıma eczacılara da ücretsiz

Bursa'da ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 14 kişiye 44 bin lira ceza

Bursa'da ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 14 kişiye 44 bin lira ceza

İnegöl’de geceyi alevler aydınlattı

İnegöl’de geceyi alevler aydınlattı

Kaçak orman kesimine 2 gözlatı

Kaçak orman kesimine 2 gözlatı

Balıkesir’in ulaşım projeleri görüşüldü

Balıkesir’in ulaşım projeleri görüşüldü

Kayseri Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
04:01
Sabah
05:35
Öğle
12:40
İkindi
16:28
Akşam
19:36
Yatsı
21:03

Kayseri Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Sümer Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Trabzonlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Büyükbakırcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Narin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yaşam Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Burcu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Gaziosman Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.