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Kayseri OSB Teknik Koleji sağlık kontrolünden geçti

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.08.2020 09:54 | Son Güncelleme

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Liginde mücadele edecek olan Kayseri OSB Teknik Gençlik Koleji Spor Kulübü yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.
2020-2021 sezonunda Kayseri’yi Voleybol Kadınlar 1. Liginde mücadele etmeye hazırlanan OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü ilerleyen günlerde yeni sezon çalışmalarına start verecek. Yeni sezon öncesi özel bir hastanede sağlık kontrolünden ve Korona virüs (Covid-19) testinden geçen OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü yeni sezona sıkıntısız girmeyi planlıyor.
Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübünden yapılan açıklamada, "Kadın Voleybol A Takımımız 2020-2021 sezonu öncesi genel sağlık kontrollerinden ve Covid-19 testlerinden başarıyla geçti" ifade edildi.

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