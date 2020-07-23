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Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ın “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı” Mesajı

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.07.2020 14:05 | Son Güncelleme

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, mesajında şu ifadelerde bulundu:"Haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan unsurların başında gelmektedir.Zor ve son derece önemli bir görevi fedakârca ifa eden basın çalışanları, milletimizin duyan kulağı, gören gözü, konuşan dili, yazan eli ve hak terazisinden sapmayan vicdanıdır.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ın “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı” Mesajı

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, mesajında şu ifadelerde bulundu:
"Haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan unsurların başında gelmektedir.
Zor ve son derece önemli bir görevi fedakârca ifa eden basın çalışanları, milletimizin duyan kulağı, gören gözü, konuşan dili, yazan eli ve hak terazisinden sapmayan vicdanıdır. Demokrasinin temel vazgeçilmez yapı taşlarından biri olan özgür basın, halkın bilgilenme ve haber alma hakkının en etkili aracıdır.
Türk basını tarihin her döneminde, milletimizin gözü, kulağı ve sesi olma, toplumun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini başarı ile yerine getirmiştir.
Teknolojik gelişmelerin hızı, çeşitliliği, bilgiye ve habere erişimi kolaylaştırmakla, tarafsız, doğru, ilkeli haberciliğin önemi daha da artmaktadır. Basın ahlak kuralları doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirmek, bunun yanı sıra toplumun talep ve beklentilerini dile getirerek önemli bir sorumluluğu yerine getiren siz değerli basın mensuplarımızın, “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı” kutlar, sağlık ve başarılar dilerim."

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