Kayseri OSB'de Kovid-19 test merkezi kurulacak

KAYSERİ (AA) - Organize sanayi bölgelerindeki çalışanlarda yeni tip koronavirüsün erken teşhis edilmesi ve hastalığın bulaşmaması için Kocaeli ve Ankara'nın ardından Kayseri'de de Kovid-19 test merkezi kurulacak.

Kayseri Sanayi Odasından (KAYSO) yapılan yazılı açıklama göre, mayıs ayı olağan meclis toplantısı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında telekonferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

Burada konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gerekli adımların atılarak ekonomik faaliyetlerin başlamasının yeni normale dönüş için büyük bir gelişme olduğunu belirtti.

Büyüksimitci, Kayseri'nin ihracat rakamlarında nisanda bir önceki aya göre yüzde 36 civarında bir düşüş olduğunu, mayıs sonu itibarıyla yeniden sipariş alınmaya başlandığını, yılın ikinci yarısında kayıpları telafi edeceklerini aktardı.

Koronavirüsle mücadelede ikinci dalga salgın olmaması için herkese görev düştüğünü vurgulayan Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Gerek iş yerlerimizde gerekse sosyal hayatımızda güçlü tedbirler almalıyız. Maske, mesafe ve temizlikle ilgili kurallara harfiyen uymalıyız. Alacağımız tedbirlerden bir tanesi de çalışanlarımıza Kovid-19 testlerini yaptırmak ve pozitif vakaları diğer çalışanlarımızdan izole ederek, üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın talebi üzerine Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını (TÜSEB) bu merkezleri kurmak için görevlendirdi. Bugün toplantımıza katılan TÜSEB Başkanımız Prof. Dr. Adil Mardinoğlu hocamız, test merkezi ve testlerin nasıl yapılacağı konusunda bizi bilgilendirecek."