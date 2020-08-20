Kayseri polisi suça geçit vermiyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda suça karışan şüpheliler kısa süre içerisinde yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmaların istatistik bilgileri paylaşıldı. Ekiplerin çalışmaları şu şekilde:

Cinayet Büro Amirliği

1’i kasten öldürme, 1’i şüpheli ölüm olayı olmak üzere işlem yapılan toplam 2 olayda yakalanan, 6 şüpheliden 2’si tutuklanmış olup, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir.

Gasp Büro Amirliği

1’i yağma, 1’i Nitelikli Dolandırıcılık-Resmi Belgede Sahtecilik (Rüşvet) olayı olmak üzere toplam 2 olayda, 4 şüpheli şahıs hakkında işlem yapılmış olup, 3 şüphesi şahıs ise tutuklanmıştır.

Ahlak Büro Amirliği

5 cinsel içerikli suçtan adli işlem yapılan 7 şüpheliden 1’i tutuklanmış olup, 3 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir. Ayrıca 20 fuhuş olayında 41 şahsa ve korona virüsle (covid-19) mücadele kapsamında 38 şahsa idari yaptırım karar tutanağı düzenlenmiştir. Fuhuş yapıldığı tespit edilen 7 ev ilgili komisyon kararı ile kapatılmıştır.