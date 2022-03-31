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Kayseri polisinden çevreye rahatsızlık veren araç denetimi

31.03.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

108 araç ve 40 motosikleti kontrol eden ekipler, sürücülere 47 bin 901 lira para cezası uyguladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekipleri, çevreye rahatsızlık veren araçları denetledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, abartı egzoz kullanan, drift yaparak çevreye rahatsızlık veren belirli marka ve model araçlara yönelik denetim yaptı.

Kentin 4 farklı noktasındaki denetimde 40 motosiklet, 108 otomobil ve 158 kişi incelendi, 2 araç trafikten men edildi, donanımlarında ihlal bulunan araçların sürücülerine 47 bin 901 lira para cezası uygulandı.

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