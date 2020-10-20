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Kayseri polisinden motosiklet denetimi

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.10.2020 17:14 | Son Güncelleme

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli ekiplerce; sürücü belgesiz motosiklet kullanma, kask takmamak, yetersiz sürücü belgesiz, plakasız kullanma ve abart egzoz konularında yapılan denetimlerde 88 motosiklet trafikten men edildi.Kentte meydana gelen yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, motosiklet sürücülerinin karıştıkları kazaların toplam kazalara oranının yüzde 13 olduğu tespit edilmesi üzerine, meydana gelen kazaların önlenmesine yönelik şahin motosikletli polislerce denetim yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli ekiplerce; sürücü belgesiz motosiklet kullanma, kask takmamak, yetersiz sürücü belgesiz, plakasız kullanma ve abart egzoz konularında yapılan denetimlerde 88 motosiklet trafikten men edildi.
Kentte meydana gelen yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, motosiklet sürücülerinin karıştıkları kazaların toplam kazalara oranının yüzde 13 olduğu tespit edilmesi üzerine, meydana gelen kazaların önlenmesine yönelik şahin motosikletli polislerce denetim yapıldı. 4 gün boyunca motosiklet sürücüleri üzerinde; sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutmak amacıyla sürücü belgesiz motosiklet kullanma, kask takmamak, yetersiz sürücü belgesiz, plakasız kullanma ve abart egzoz hususlarında sıkı denetimler yapılarak şartlara uygun olmayanlar trafikten men edilerek otoparka çekilmiştir. 4 gün sonucunda yapılan denetimlerle yapılan kontrollerde 342 motosiklet ve sürücüsü kontrol edilirken; sürücü belgesiz 65 adet, Yetersiz Sürücü Belgesi 25 adet, abartı egzoz 12 adet, plakasız motosiklet 15 adet, çekme belgeli motosiklet 2 adet, hurda motosiklet 2 adet, çalıntı motosiklet 1 adet, kask takmamak 92 adet, diğer maddelerden ise 136 adet cezai işlem uygulandı. Ayrıca 88 motosiklet de trafikten men edildi.

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