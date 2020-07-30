YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri protokolü şehitliği ziyaret etti, şehit mezarlarına karanfil bıraktı

Kayseri protokolü şehitliği ziyaret etti, şehit mezarlarına karanfil bıraktı

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.07.2020 16:15 | Son Güncelleme

Kayseri protokolü Kartal Şehitliğinde bir araya gelerek şehit aileleri ile bayramlaştı ve şehit mezarlarına karanfil bıraktı.Kayseri protokolü, Kurban Bayramı arefesinde şehit aileleri ile Kartal Şehitliği’nde buluştu.

Kayseri protokolü Kartal Şehitliğinde bir araya gelerek şehit aileleri ile bayramlaştı ve şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
Kayseri protokolü, Kurban Bayramı arefesinde şehit aileleri ile Kartal Şehitliği’nde buluştu. Kur-an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte, şehitler için dualar edildi. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve protokol, burada şehit aileleri ile sohbet ederek, bayramlaştı.
Ziyarete Vali Günaydın’ın yanı sıra, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz da katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tanıtımı yapıldı! İşte uzaya çıkmanın bedeli Tanıtımı yapıldı! İşte uzaya çıkmanın bedeli
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

Denizlispor yönetimine taze kan

Denizlispor yönetimine taze kan

Vali Çuhadar’dan İl Özel İdaresine ziyaret

Vali Çuhadar’dan İl Özel İdaresine ziyaret

Yaban keçisi ve yavruları görüntülendi

Yaban keçisi ve yavruları görüntülendi

Ev sahibi uyanınca balkondaki şortu çalıp kaçtı

Ev sahibi uyanınca balkondaki şortu çalıp kaçtı

Kayseri Namaz Vakitleri 30 Temmuz Perşembe

İmsak
03:52
Sabah
05:31
Öğle
12:50
İkindi
16:41
Akşam
19:58
Yatsı
21:30

Kayseri Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Perşembe

Aydemir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Bilal Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Demet Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Korkmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Elit Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Karakaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kılıç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Ozan Kaan Özdemir imzayı attı

Ozan Kaan Özdemir imzayı attı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kayseri’de yağan dolu şaşırttı

Kayseri’de yağan dolu şaşırttı

Tarımda üçlü işbirliği

Tarımda üçlü işbirliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.