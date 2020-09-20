YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği tepkili

Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği tepkili

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.09.2020 13:43 | Son Güncelleme

Kayseri Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak, Meslek Liselerinde bulunan kuyumculuk bölümünü kapatma kararına tepki gösterdi.Milli Eğitim Bakanlığı’nın Türkiye genelinde 14 şehirde 18 Meslek Lisesi’nde bulunan kuyumculuk bölümünü kapatma kararına Kayseri’den de tepki var.Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak, “Bakanlığın almış olduğu kararı kesinlikle tasvip etmiyoruz.

Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği tepkili

Kayseri Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak, Meslek Liselerinde bulunan kuyumculuk bölümünü kapatma kararına tepki gösterdi.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın Türkiye genelinde 14 şehirde 18 Meslek Lisesi’nde bulunan kuyumculuk bölümünü kapatma kararına Kayseri’den de tepki var.
Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak, “Bakanlığın almış olduğu kararı kesinlikle tasvip etmiyoruz. Ülke genelinde yaklaşık 45 bin çalışanı bulunan sektörde zaten eleman sıkıntısı çekiyoruz. Kuyumculuk sektörü küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli dinamik bir gelişim içerisindedir. Bu özellikleri ile kendisini devamlı olarak yeniliklere açmış, değişen teknolojiye paralel olarak sürekli gelişmektedir. İnsanlık tarihinin ortak sanat kültürleri bir milletin ortak sanat kültürü ziynet eşyası üzerinde işlenerek sergilenir ve bunlar gelecek kuşaklara kültür sanat mirası olarak bırakılır. Bu yüzden kültürümüzün uluslararası alanda sergilenmesinde ve yer almasında kuyumculuk mesleğinin önemi büyüktür. Türkiye genelinde 20 şehirde 24 üniversitede takı tasarımı ve kuyumculuk bölümleri ile 14 şehirde 18 Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde kuyumculuk teknolojisi alanı mevcuttur. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde lise diploması hariç 3308 sayılı kanun kapsamında iş yeri açma belgesi verilmektedir. Mezun oldukları günden itibaren sektörde hemen iş başı yapacak şekilde istihdamları sağlanmaktadır. Böyle önem arz eden mesleki bir kurumun pazar büyüklüğü açısından Çin, Hindistan, ABD, Rusya ile birlikte en büyük beş pazar arasında yer alırken sektörümüze hizmet eden okullarımızın kapatılmasına başta İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık olmak üzere Türkiye genelindeki bütün oda ve dernek başkanlarımızın bu hususa karşı bu işin bir an önce çözümlenmesi konusunda ellerinden gelen bütün gayreti göstermektedirler. Bütün başkanlarımıza bu vesile ile çabalarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSongül Karlı'nın eski hali şaşırttıSongül Karlı'nın eski hali şaşırttı
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Zihinsel engelli "Polis Onur" en büyük hayali olan polis üniformasıyla bir gün geçirdi
Zihinsel engelli "Polis Onur" en büyük hayali olan polis üniformasıyla bir gün geçirdi
Yaralı olarak bulunan yavru karaca korumaya alındı
Yaralı olarak bulunan yavru karaca korumaya alındı
Karacabey’in geleceği parlak
Karacabey’in geleceği parlak
Motosikletlere ‘Yaman01’ denetimi
Motosikletlere ‘Yaman01’ denetimi
Vali ve milletvekilleri yeni hastane projesini yerinde inceledi
Vali ve milletvekilleri yeni hastane projesini yerinde inceledi

Kayseri Namaz Vakitleri 20 Eylül Pazar

İmsak
04:55
Sabah
06:17
Öğle
12:36
İkindi
16:04
Akşam
18:46
Yatsı
20:03

Kayseri Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Pazar

Deniz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Göktürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Efe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özkan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Erciyes Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Yüksel Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, "Çocukların okulda zorlanması ve gerginlik yaşaması normaldir"
Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, "Çocukların okulda zorlanması ve gerginlik yaşaması normaldir"
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Yeni transferlerin forma numaraları
Yeni transferlerin forma numaraları
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.