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Kayseri Şehir Hastanesi bünyesinde göz bankası kuruldu

03.10.2023 15:13 | Son Güncelleme:
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Kayseri Şehir Hastanesi'nde kurulan, bölgeye hitap edecek göz bankası aracılığıyla ilk kornea nakli 20 yaşındaki İrem Sena Erdoğan'a yapıldı.

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği'nden Doç. Dr. Ender Sırakaya, göz bankasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık iki hafta önce Sağlık Bakanlığındaki izinlerin tamamlanmasının ardından Kayseri'ye göz bankasını kazandırdıklarını söyledi.

Göz bankasının hastaneye kurulması için 4-5 yıldır uğraştıklarını anlatan Sırakaya, bankanın kentte tek olduğunu vurguladı.

Bankanın bölgeye de hitap edeceğini aktaran Sırakaya, "Çevre illerde en yakın Konya'da, Ankara'da vardı, İstanbul'da vardı kornea bankaları. Korneaları oralardan temin ediyorduk. Kayseri'ye ve bölgeye bünyemizdeki bu kornea bankasıyla hizmet edeceğiz. Bu bize büyük avantaj sağlıyor. Korneamızı kendimiz aldığımız için ameliyat sıralarımız daha çabuk gelecek. Ameliyatlar daha hızlanmış olacak bu sayede. Ayrıca Türkiye geneline kornea da sağlayacağız." diye konuştu.

Bir hafta önce banka aracılığıyla ilk korneayı alarak keratokonus hastalığı bulunan İrem Sena Erdoğan'a nakil yaptıklarını belirten Sırakaya, şu an her şeyin yolunda gittiğini dile getirdi.

Keratokonus sonucunda gözün saydam tabakasının bombeleştiğini ve yapısını kaybettiğini, görmede bozulmaya sebep olduğunu anlatan Sırakaya, saat camı gibi olan şeffaf kornea dokusunu donörden hastaya naklederek başarılı şekilde cerrahi operasyon gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Korneanın nakli yapılan organlar arasında başarısı en yüksek doku olduğuna dikkati çeken Sırakaya, "Çünkü doku uyumu gerekmiyor, kan uyumu gerekmiyor, doku antijen uyumu gerekmiyor. Damarlı bir doku olmadığı için hastalarda uyum yeteneği çok yüksek. Kornea bankacılığının ilerlemesi için herkese kornealarını bağışlamaları yönünde istekte bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencisi İrem Sena Erdoğan ise baş ağrısı ve bulanık görme şikayetiyle hastaneye geldiğini, yakın mesafeden bile göremediğini, naklin ardından daha iyi görmeye başladığını anlattı.

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