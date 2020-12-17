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Kayseri şehitleri terör saldırısının 4. yılında anılıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.12.2020 16:16 | Son Güncelleme

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karamustafa ve akademik personel saldırının olduğu otobüs durağına karanfil bıraktı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve akademik personel, Kayseri'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan 15 askeri andı.

KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Karamustafa, senato üyeleriyle birlikte saldırının yaşandığı otobüs durağındaki Şehit Komandolar Anıtı'nın önüne gelerek, şehitler için dua etti.

Burada konuşan Karamustafa, 17 Aralık tarihinin yaşanan hain saldırı nedeniyle hafızalara kara gün olarak kazındığını belirtti.

Türk devletinin gücüyle her türlü zorluğu aşacak iradeye sahip olduğunu aktaran Karamustafa, bu hain saldırının faillerinin güvenlik güçlerinin titiz çalışmasıyla yakalandığını ve gerekli cezaya çarptırıldığını hatırlattı.

Karamustafa, Türkiye'nin hemen her alanda kendi adından söz ettiren, yerli ve milli bir misyon ile büyümeye, gelişmeye ve dünyada lider ülke olma yolunda ilerlemeye devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sultan Alparslan'ın 1071'de Anadolu'nun kapılarını bizlere açmasıyla birlikte 949 yıldır sahip olduğumuz bu topraklar, ebediyete kadar da bizim olmaya devam edecektir. Yıllardır bu kutsal vatan topraklarında emelleri olan bölücü mihraklar şunu iyi bilmeli ki geçmişte olduğu gibi bugün de tezgahladıkları ve sergiledikleri her türlü oyunu, bu necip millet bozmaya devam edecektir. Aziz milletimizin sert tokadı sürekli enselerinde olacaktır. Ben bu vesileyle 17 Aralık'ta burada şehit düşen 15 yiğit, kahraman vatan evladını rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Gazilerimize ise şükranlarımı sunuyorum. Bu millet sizleri, sizlerin fedakarlıklarını hiçbir zaman unutmayacak ve unutturmayacaktır."

Açıklamanın ardından Rektör Karamustafa ve senato üyeleri anıta karanfil bıraktı.

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