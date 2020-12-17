Kayseri şehitleri terör saldırısının 4. yılında anılıyor

Karamustafa, Türkiye'nin hemen her alanda kendi adından söz ettiren, yerli ve milli bir misyon ile büyümeye, gelişmeye ve dünyada lider ülke olma yolunda ilerlemeye devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sultan Alparslan'ın 1071'de Anadolu'nun kapılarını bizlere açmasıyla birlikte 949 yıldır sahip olduğumuz bu topraklar, ebediyete kadar da bizim olmaya devam edecektir. Yıllardır bu kutsal vatan topraklarında emelleri olan bölücü mihraklar şunu iyi bilmeli ki geçmişte olduğu gibi bugün de tezgahladıkları ve sergiledikleri her türlü oyunu, bu necip millet bozmaya devam edecektir. Aziz milletimizin sert tokadı sürekli enselerinde olacaktır. Ben bu vesileyle 17 Aralık'ta burada şehit düşen 15 yiğit, kahraman vatan evladını rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Gazilerimize ise şükranlarımı sunuyorum. Bu millet sizleri, sizlerin fedakarlıklarını hiçbir zaman unutmayacak ve unutturmayacaktır."

Açıklamanın ardından Rektör Karamustafa ve senato üyeleri anıta karanfil bıraktı.

