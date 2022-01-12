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Kayseri Şeker'e "IQ Net SR 10 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Belgesi" verildi

12.01.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Şeker'e "IQ Net SR 10 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Belgesi" verildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Şeker'e Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından "IQ Net SR 10 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Belgesi" verildi.

TSE Başkanı Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda düzenlenen belge takdim töreninde, Kayseri Şeker'in Türkiye’nin en büyük çiftçi kooperatiflerinden olduğunu söyledi.

Tarımsal üretimde ve fabrika proseslerinde standartları gözeten, standartların gelişimini önemseyen Kayseri Şeker'in Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi'ne göre enstitüleri tarafından denetlendiğini belirten Şahin, sağlık ve güvenlik koşullarının yeterli olduğunun görüldüğünü ifade etti.

Çalışma ve mesai saatlerinin uygunluğu, ücretin yeterliliği ve toplu sözleşme hakkının güvence altında olduğunun belirlendiğini vurgulayan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kayseri Şeker, tüm bu alanlardaki denetimlerimizi tamamlayarak IQ Net SR 10 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Belgesi'ni almaya hak kazandı. Tabi bu belgelendirmede kadın istihdamına verilen önem, engelli çalışan sayısı, spora, sporcuya ve eğitime destek amaçlı yapılan sosyal sorumluluk projeleri etkili oldu. Müşterileri, çalışanları, tedarikçileri, yerel yönetimler dahil olmak üzere tüm paydaşların beklenti ve ihtiyaçlarını önemseyen Kayseri Şeker, almış olduğu belgeyle kaliteye ne kadar önem verdiğini bir kez daha göstermiştir. Kayseri Şeker, bu belgenin sağlamış olduğu kazanımlarla rekabet gücünü daha da artıracak, global pazarlara erişimini kolaylaştıracak, yatırımcı ve ortakları ile ilişkilerini güçlendirecektir. Üretici, iş veren, çözüm ortağı gibi üstlendiği tüm rollerde kalite standartları yükselten yenilikçi bir kurum olan Kayseri Şeker, Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Belgesi ile marka tanınırlığını da pekiştirecektir."

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise ülkede bu belgeye sahip 4'üncü firma olduklarını kaydetti.

Akay, Kayseri Şeker olarak milli kültür ve değerlerin korunmasına destek vermenin, topluma faydalı olmanın, tüm paydaşlarının etik ilkeler doğrultusunda davranmasını sağlamanın, kamu ile iş birliği içerisinde faaliyet yürütmenin, milli ekonomiye ve istihdama katkıda bulunmanın, çevreyi korumanın temel değerleri olduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kayseri Şeker'i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Konuşmaların ardından Şahin, IQ Net SR 10 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Belgesi'ni Akay'a takdim etti.

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