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Kayseri SMM Odası’ndan Başkan Akay’a ziyaret

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.10.2020 14:26 | Son Güncelleme

Kayseri Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı makamında ziyaret ederek, başlayan 2020-2021 Pancar Alım Kampanyası nedeniyle başarı ve hayırlı olsun dileklerinde bulundu.Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nın ilk üyelerinden bir tanesi olmaktan şeref duyduğunu ifade ederek, güzel temennilerde bulunan SMMM Odası Başkanı ve yöneticilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kayseri Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı makamında ziyaret ederek, başlayan 2020-2021 Pancar Alım Kampanyası nedeniyle başarı ve hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nın ilk üyelerinden bir tanesi olmaktan şeref duyduğunu ifade ederek, güzel temennilerde bulunan SMMM Odası Başkanı ve yöneticilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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Boduroğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vitamin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Damla Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özerciyes Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Arıcı Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Aygün Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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