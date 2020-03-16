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Kayseri Süper Amatör Küme

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.03.2020 13:22 | Son Güncelleme

Kayseri Süper Amatör Küme’de şampiyonluğun güçlü adayı Esen Makina Belsinspor, 1-0geriye düştüğü maçta Talas Anayurtspor’u 2-1 mağlup ederek iddiasını son 4 haftaya taşıdı.Stat: Argıncık 1 Nolu SahaHakemler: Ali Etlikçi xxx, Recep Güneş xxx, Ahmet İnci xxxE.

Kayseri Süper Amatör Küme’de şampiyonluğun güçlü adayı Esen Makina Belsinspor, 1-0geriye düştüğü maçta Talas Anayurtspor’u 2-1 mağlup ederek iddiasını son 4 haftaya taşıdı.
Stat: Argıncık 1 Nolu Saha
Hakemler: Ali Etlikçi xxx, Recep Güneş xxx, Ahmet İnci xxx
E. M. Belsinspor: Ali Özkan xxx, Ali İmren xxx, Ömer Gün xx, Tarık Türker xx, Uğur Özdemir xx, Mücahit Baykaldı xx, Şenol Büyükçekiç xxx, Turgut Yetük xx (Dk. 85 Vedat Daşçı xx), Alaattin Öztekin xx (Dk. 46 Harun Çetin xx), Aydemir Yavuz xxxx, Mehmet Yaman xx (Dk.78 Mehmet Akpınar x)
Talas Anayurtspor: Osman Duran xx, Yaşar Alak x, Doğan Bilgin xx, Ahmet Sürmeli x, Önal Baykal xx, Abdulkerim Sain x (Dk. 67 Ekrem Ök x), İlker Karadöl xx, Metin Yılmaz x, Furkan Karakaya x (Dk. 46 Süleyman Koç x), Mehmet Şahin Dinç xx, Semih Can Gül x (Dk. 75 Recep Tayyip Atmaca x)
Goller: Aydemir Yavuz Dk. 60 ve 65 (E.M.Belsinspor) , Süleyman Koç Dk. 55 (Talas Anayurtspor)

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