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Kayseri Süper Amatör Küme 19.Hafta

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.02.2020 08:52 | Son Güncelleme

Kayseri Süper Amatör Küme’nin 19.

Kayseri Süper Amatör Küme 19.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme’nin 19. haftasında Develispor evinde oynadığı maçta Talas Anayurtspor’u 8-1 gibi farklı mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Stat: Develi İlçe Stadı
Hakemler: Cem Eray Eşmekaya xxx, Levent Yeşilyurt xxx, Mustafa Soner Yüce xxx
Develispor: Batuhan Karakoç xx, Çağlar Erdemci xxx, Erkan Atçı xxx, Halil Yozgat xxx (dk.80 Okan Uçar ), Emre Öztürk xxx, Selim Yağmur xxx, Mehmet Kahveci xxx, Mehmet Furkan Ağca xxx, (dk.69 Volkan Gülsever xx), Ahmet Emin Ayata xxx, Burak Arslan xxxx, Mevlüt Metin xxx
Talas Anayurtspor: Deniz Ülker x, (dk. 71 Mehmet Çetinkaya x), A.Kerim Sain x, Ahmet Sürmeli x, İlker Karadöl x, Metin Yılmaz x, (dk. 66 Önal Baykal x), Mustafa Ekinci x, Furkan Karakaya x, Semihcan Gül x, Emrecan Tepetaş x, Doğan Bilgin x, Yaşar Alak x
Goller: Mevlüt Metin (dk.18 ve 83) Burak Arslan (dk.21-57 ve 90+1), Mehmet Furkan Ağca (dk.61), Volkan Gülsever (dk.72), Ahmet Emin Ayata (dk.77) (Develispor), Furkan Karakaya (dk.88) (Talas Anayurtspor)

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